Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekirdağ'da halk otobüsü, freninin boşalması üzerine kontrolden çıktı. Otobüs, 7 araca çarptıktan sonra durdu. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü.

ARACI TEST ETMEK İÇİN ÇALIŞTIRMIŞTI

Edinilen bilgilere göre olay Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yeni sanayi sitesi içerisinde meydana geldi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait olan ve Çorlu ilçesinde toplu taşıma hizmetinde kullanılan 59 EG 866 plakalı halk otobüsü önceki gün arızası nedeniyle servise bırakıldı. Aracı test etmek için sanayi sitesi içerisinde sürüşe çıkan görevlinin idaresindeki araç ilk bilgilere göre frenlerinin boşalması sonucu kontrolden çıktı.

ARAÇLAR HURDA YIĞININA DÖND

Park halindeki 7 ayrı araca çarpan otobüs park halindeki bir dorseye çarparak durdu. Araçların hurda yığınına döndüğü kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Demetleme Büro Amirliği ekipleri kaza yerine gelerek inceleme yaptı. Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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