Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddiaya göre, Kayseri'de ikamet eden hırsızlık şüphelileri altlarındaki lüks otomobille hırsızlık avına çıktı. Özel aparatlarla evlerin kapılarını açarak ziynet eşyaları ve paraları çalan hırsızlar, il il dolaşıp Samsun'a geldi. Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde S.G.'ye ait eve giren hırsızlar 50 bin liralık ziynet eşyası çaldı.

LÜKS ARACA BİNİP KAÇTILAR

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek hırsızlık olayını 4 kadının gerçekleştirdiğini tespit etti. Polis, hırsızların lüks araca binip kaçtıklarını da ortaya çıkardı.

ZİYNET EŞYALARI VE SAATLER ELE GEÇİRİLDİ

Kent güvelik sistemi kameralarından yararlanan polis, teknik ve fiziki takibe geçerek Tuğba Ç., Gülcan İ., Gamze M. ile 17 yaşındaki Y.Ş. adlı kız ile Şakir K.'yi Terme ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan zanlılarla birlikte çalıntı olduğu değerlendirilen ziynet eşyaları ve saatler ele geçirildi. Yakalanan zanlıların araçlarında yapılan aramada evlerin kapılarını açmada kullandıkları aparat ve malzemeler de ele geçti.

GÖBEK ATIP OYNADI

Hırsızlık Bürosundaki sorguları tamamlanan 4 kişi ile Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 1 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Kadınlardan Gülcan E.'nin adliyeye götürülürken göbek atıp oynaması şaşkınlığa yol açtı. Savcı tarafından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen 5 kişi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiler.

Annesini ve kız kardeşini öldüren zanlı yakalanarak adliyeye sevk edildi Kartal’da annesini ve kız kardeşini öldüren zanlı yakalanarak Adliyeye sevk edildi.

Pişkinliğin bu kadarı! Hırsız soyduğu dükkanda yorulunca limonata içti Esenyurt’ta bulunan bir börekçiye giren hırsız pişkinliği ile pes dedirtti. Börekçinin cam pervazlarını kırarak içeriye giren hırsız, kasadaki paralar ile telefonu aldı, ardından ise kendisine limonata koyarak keyif yaptı.