Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kastamonu Bozkurt'ta yaşanan sel felaketinin ardındna bölgede incelemeler ve çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda bölgeye giden bakanlık ekibi seyir halindeyken aracın kontrolünü kaybetmesi üzerine uçuruma yuvarlandı. Kaza sonucunda 1 kişi ölürken, 3 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

1 ÖLÜ 3 YARALI

Kaza, İnebolu-Küre karayolu 22’nci kilometresi Maraş Çeşmesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesinde görevli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personellerini taşıyan hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampolde uçuruma yuvarlandı. Kazada araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı.

KAZA İLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılara ilk müdahaleyi kaza esnasında yoldan geçmekte olan AFAD ekipleri yaptı. Araç içerisinde sıkışan ve ağır yaralanan sürücü AFAD ve Küre Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar, acil sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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