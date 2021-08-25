Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşikdüzü ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Adacık mevkisinde kaza meydana geldi. Karadeniz sahil yolunda park ettiği aracından çıkmak isteyen sürücü, arkasından gelen aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

2 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Araçta bulunan sürücü dahil 3 kişi de çarpmanın sonucunda yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Trabzon Vakfıkebir Devlet Hastanesine kaldırılan 3 yaralıdan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Durumu ağır olan 2 kişi daha sonra Trabzon'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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