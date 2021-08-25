Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bodrum açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına bırakılan 2 can salı içerisindeki toplam 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

GÖÇMEN KAÇAKÇISI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Can salları için iki de göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Yunanistan tarafından açılan ateş sonucu 2 göçmen yaralandı Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde, Yunanistan tarafından açıldığı iddia edilen ateş sonucu Pakistan uyruklu 2 göçmen ayağından yaralandı.

İzmir’de 122 düzensiz göçmen yakalandı İzmir’de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan 122 göçmen karaya çıkartıldı, 2 göçmen kaçakçısı şüpheli yakalandı.