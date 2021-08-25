Bodrum açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına bırakılan 2 can salı içerisindeki toplam 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.
GÖÇMEN KAÇAKÇISI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
Can salları için iki de göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
Yunanistan tarafından açılan ateş sonucu 2 göçmen yaralandı Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde, Yunanistan tarafından açıldığı iddia edilen ateş sonucu Pakistan uyruklu 2 göçmen ayağından yaralandı.
İzmir’de 122 düzensiz göçmen yakalandı İzmir’de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan 122 göçmen karaya çıkartıldı, 2 göçmen kaçakçısı şüpheli yakalandı.