Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri tarafından 39 ilçede 306 noktada helikopter destekli ’Yeditepe Huzur’ asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi destek verdi. Belirlenen uygulama noktalarında yol daraltılarak şüpheli olarak görülen araçlar durduruldu, evrak ve Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapıldı.

NARKOTİK KÖPEKLERİN YARDIMIYLA ARAMA YAPILDI

Öte yandan araçlar didik didik aranırken valizler ve çantalar kontrol edildi. Narkotik köpekleri yardımıyla şüpheli araçlarda arama yapıldı.

Trafik uygulamasına takılmamak için hayatından oldu Muğla’nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde 16 yaşındaki Mirkan Alpay, trafik kontrolü yapan polisleri görünce motosikletin ışıklarını söndürüp geri dönerek ters yönde ilerlemeye başladı. Bu sırada karşıdan gelen otomobil, ışıkları kapalı olduğu için fark edemediği motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Mirkan Alpay hayatını kaybetti.

Taksim’de uygulama, araçlar tek tek kontrol edildi İstanbul İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından akşam saatlerinde il genelinde 166 noktada asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Beyoğlu Taksim’de gerçekleştirilen uygulamada araçlar ve vatandaşlar tek tek kontrol edildi.