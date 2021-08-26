Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karabük’te tonaj fazlası bulunduğu gerekçesiyle polis çevirmesine takılan tır sürücüsü, hakaret edip, aracını polislerin üzerine sürmeye kalktı. Pes dedirten dakikaların ardından ikna edilen sürücü gözaltına alındı.

HAKARET EDİP, TIRI ÜZERLERİNE SÜRDÜ

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube ekipleri kontrol noktalarında tonaj fazlalığı bulunan S.Y. idaresindeki 78 DD 680 plakalı tır sürücüsünü Namal Kavşağı’nda durdurdu. Evrakları isteyen ekiplere tepki göstererek aracı polislerin üzerine süren sürücü Demir Çelik Kavşağı istikametine kaçmaya çalıştı. Kavşakta kontrollü bir şekilde yakalanan tır, kantara götürüldüğü esnada sürücü S.Y. yeniden aracını ters istikamete sürerek kaçtı. Sanayi Kavşağı mevkiinde durdurulan sürücü kendisini durduran polis ekiplerine mukavemet göstererek hakaret etmeye başladı.

MAHKEMECE ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Ekipler tarafından etkisiz hale getirilen sürücü, cumhuriyet savcısının talimatı ile gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından S.Y. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kısıtlamada aracını polis ekiplerinin üzerine süren 70 yaşındaki alkollü adam gözaltına alındı Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen alkollü araç kullanarak, aracını polis ekiplerinin üzerine süren 70 yaşındaki Yakup Y., gözaltına alındı. 177 Promil alkollü çıkan Yakup Y.’ye 3 farklı suçtan 5 bin 314 TL para cezası uygulanırken, aracı bağlanıp sürücü belgesine de el konuldu.