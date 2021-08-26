Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hendek ilçesi Dikmen Mahallesi'nde dün gece evinden çıkan ve kendisinden haber alınamayan 50 yaşındaki Ayşe Pelen için yakınları jandarma merkezine kayıp ihbarında bulundu.

BAYGIN HALDE BULUNDU

İhbarı değerlendirerek harekete geçen ekipler durumu AFAD’a bildirdi. Olay yerine gelen ekipler bölgede geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında Pelen, evinin 200 metre yakınında baygın halde bulundu. Sağlık ekiplerine teslim edilen kadın hastaneye kaldırılırken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

15 saattir haber alınamayan yaşlı kadın evinde baygın halde bulundu Bursa'nın İznik ilçesi Kılıçaslan caddesinde ikamet eden Zahide Alanya (73) camı kırılarak girilen evinde baygın halde bulundu.

Tramvay yolunda kendine zarar vermek isterken baygınlık geçirdi Gaziantep'te bir şahıs, sabah erken saatlerde kendisine zarar vermek için tramvay yoluna çıkarak boğazına bıçak dayadı. Bir süre kendine zarar vereceğini söyleyen şahıs, baygınlık geçirince polis ekipleri tarafından yakalandı.