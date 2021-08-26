Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elisa Yenigün lösemi hastalığı sebebiyle Trabzon’da tedavi görüyordu. Covid-19 testi pozitif çıkan Elisa ve ailesi izolasyon için Rize’ye gönderildi. Evlerinde fenalık geçiren Elisa, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

LÖSEMİ HASTALIĞINA DA YAKALANMIŞTI

Durumu ciddi olan 6 yaşındaki Esila Yenigün, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Minik Esila’nın cenazesi Rize merkeze bağlı Alipaşa Mahallesi'nde bulunan Yenigün aile kabristanlığına defnedildi.

Esila’nın mart ayında lösemi hastalığına yakalandığı ve 6 aydır tedavi gördüğü öğrenildi.

Oyuncu Ayça Erturan koronavirüsüne yakalandı Yakın zamanda anne olmaya hazırlanan oyuncu Ayça Erturan, koronavirüsün delta varyantına yakalandığını duyurdu.

Koronavirüse yakalanan Toktar Aubakirov hastaneye kaldırıldı Kazakistan'ın ve Türk dünyasının ilk astronotu olarak tanınan Toktar Aubakirov'un koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.