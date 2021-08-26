İlk doz aşı oranı yüzde 75 aşılama oranına dönen Kayseri, risk haritasında mavi renge döndü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada; "Kayseri risk haritasında artık mavi. İlk doz aşı oranı yüzde 75'in üzerinde. Çevre illerin tamamı sarı. İç Anadolu'daki düşük risk hareketi İç Anadolu'nun kalbinde başladı" ifadelerine yer verdi.
26 Ağustos koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de son 24 saatte 297 bin 68 Covid-19 testinin yapıldığını, 19 bin 616 kişinin testinin pozitif çıktığını ve 257 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Koronavirüse yakalanan hastadan "Aşı olun" çağrısı Samsun’un Bafra ilçesinde aşı olmayan ve korona virüse yakalanan 49 Yaşındaki Tahir Kapusuz, "Aşı olun" çağrısında bulundu. 14 gün hastanede kaldıktan sonra sağlığına kavuşarak taburcu olan Kapusuz, “Yaşamak güzel, aşı olsaydım ben bu acıyı hissetmeyecektim” dedi.