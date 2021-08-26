Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Saat 20.30 sıralarında Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi yolunda kaza yaşandı. Bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan trafik ışığının direğine çarpıp takla attı.

10 METRE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın etkisiyle yerinden sökülen trafik ışığının direği yaklaşık 10 metre sürüklendi. Kazada, araç içinde bulunan iki kişi yaralı olarak kurtuldu. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Trafik polisi ekipleri kazaya ilişkin tutanak tanzim ederken, kazaya karışan araç çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

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