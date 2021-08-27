Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince saat 06.50 sıralarında, Urla ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesinin hareket halinde olduğu tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botunun durdurduğu balıkçı teknesi içerisindeki 191 düzensiz göçmen yakalandı.

23 GÖÇMEN KURTARILDI

Ayrıca, saat 04.55 sıralarında ise Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen can salı içerisindeki 23 düzensiz göçmen de ekiplerce kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yunan Sahil Güvenliği 32 göçmeni Türk karasularına itti Bodrum açıklarında iki can sal içine Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından bindirilerek geri itilen toplam 32 düzensiz göçmen kurtarılırken, 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Yunanistan tarafından açılan ateş sonucu 2 göçmen yaralandı Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde, Yunanistan tarafından açıldığı iddia edilen ateş sonucu Pakistan uyruklu 2 göçmen ayağından yaralandı.