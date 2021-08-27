Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl’den Bursa istikametine seyir halinde olan sürücü Mücahid Yıldırım (23) yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak önünde seyir halinde olan sürücü Mehtap Kara (26) yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu 16 ZL 524 plakalı otomobilin sürücüsü ile aynı araçtaki yolcu Ergin Tosun (22) ağır yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Trafik ışığına çarpan araç takla attı: 2 yaralı ​Küçükçekmece’de bir aracın kontrolden çıkarak trafik ışıklarına çarpıp takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Traktör ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı Sakarya’nın Geyve ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.