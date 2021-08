Türkiye Gazetesi

Korona virüs vakalarının yeniden yükselişiyle hastanelerdeki yoğunluğun da artmasına sebep oldu. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 Yoğun Bakım Ünitesi'nde neredeyse tamamı aşı olmamış kişilerden oluşan hastaların tedavisi sürüyor. Burada solunum sıkıntısı nedeniyle oksijen cihazına bağlı şekilde tedavi gören İpek Manto, iki gündür yoğun bakımda olduğunu ve durumunun iyiye gittiğini ifade ederken, Bedia Aşankeleş ise aşı olmadıkları için aynı hastanede anne ve babasıyla birlikte yoğun bakım servisinde tedavi gördüğünü söyledi

“SAĞLIK BAKANIMIZ FAHRETTİN KOCA’YI DİNLEMEDİĞİM İÇİN PİŞMANIM”

Aynı hastanede anne ve babasıyla Covid-19 yoğun bakım servisinde tedavi gören Bedia Aşankeleş, “Maalesef aşı olmadığım için buraya düşmek zorunda kaldım. 16 gündür bu acıyı çekiyorum ve son 5 gündür burada yatıyorum. Çok zor bir süreç. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’yı dinlemediğim için çok pişmanım. Şu an hala nefes darlığı yaşıyorum, hala acısı geçmemiş. Sürekli aşı olmayı erteledim, ha bugün ha yarın derken sonuç bu noktaya kadar geldi. Aşı olmamanın pişmanlığını çok kötü yaşadım. Şu an annem ve babamda yoğun bakım servisinde yatıyorlar, onlar da aşı olmadılar. Biz ailece aşı olmamıştık zaten. Ben, annem ve babam şu an çok kötüyüz. Üçümüzde burada yatıyoruz. 7 yaşında çocuğumu evde bırakıp geldim. Aklım fikrim çocuğumda ve lütfen herkes aşısını olsun. Aşı önemli. Nefes darlığı yaşayınca insan aşının önemini anlıyor” dedi.

“HERKES BİR AN ÖNCE AŞI OLMALI”

Covid-19 yoğun bakım ünitesinde 2 gündür tedavi görmeye başlayan İpek Manto da, “Burada çok acı çekiyorum. Aşı olmadığım için çok pişmanım. Daha önceden aşı yaptırmadım, aşı olmak istediğimde ise korona virüse yakalanmıştım. Aşı olmayan insanlar bir an önce aşılarını olmalı, aşı iyidir” diye konuştu.

“YATAN HASTALARIN YÜZDE 90’NI AŞISIZ”

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Covid-19 Yoğun Bakım Genel Koordinatörü Doktor İsmail Kızıltaş ise yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 90’ının aşısız olduğunu söyledi. Kızıltaş, “Son iki gündür 35’e yakın hastamız var. Bunlardan ikisi aşılı, diğerleri tamamen aşısız. Zaman zaman yoğun bakım servislerinde yaptığımız vizitler sırasında hastalarımızın özellikle aşı olmadıkları için hastanede yattıklarına ve pişmanlık duyduklarına şahit oluyoruz. Aşı karşıtlığı maalesef toplumumuzun belli bir kesimi tarafından yapılıyor. Oysa bizim bu hastalıkla mücadelemizde en etkili silahımız aşı. 3 hafta öncesine göre aşı oranlarımız çok düşük bir seviyedeydi ama son günlerde bakanlığımızın saha koordinatörleri ve il sağlık müdürlüğümüzün de destekleriyle aşı oranı yüzde 69’a yükseldi. Batı oranına göre aşı oranımız hala düşük, bunu da hep beraber insanları bilinçlendirip aşı karşıtlığı yapan insanların söylediklerinin gerek dışı olduğunu gösterip aşı oranlarını yükseltmeliyiz. Toplum bağışıklığından söz edebilmemiz için aşılama oranının yüzde 80’e çıkması gerekmektedir. Bu hastalığın solunum yoluyla bulaştığını biliyoruz. Aynı ailede ve aynı ortamda bulunan insanlardan birinin hasta olması diğerlerine de bulaşmasına sebep oluyor. Aynı aile içinde aşılı olan vatandaşlarımızın hastalığa yakalanmadığını, aşı olmayanların bu hastalığa yakalandığını görüyoruz. Covid-19 hastalığıyla tek mücadelemiz aşıdır. Zamanında aşılarımızı yaptırıp, çevremizi bu konuda bilinçlendirip, aşı olma konusunda insanları teşvik etmeliyiz” şeklinde konuştu.

