Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih'te girdiği bir iş yerinden işletme sahibine ait cep telefonunu çalan Afrika'lı hırsız, taksiye binerek kaçtı.

Taksiyle Sultangazi’de bulunana başka bir mahalleye giden hırsız, taksi ücretini ödeyemedi. Bu esnada arkadaşları ile sohbet eden Osman Durmuş'a elindeki cep telefonunu gösterip kendisine ait olduğunu ve taksi ücretini ödemek için 100 TL'ye satmak istediğini söyledi.

MESAJLARI OKUYUNCA GERÇEĞİ ANLADILAR

Hırsızdan parayı verip telefonu alan Durmuş ve arkadaşları, taksi ücretini ödemek için giden Afrika'lıdan şüphelendi. Telefondan ki mesajları okuduklarında aslında telefonun başka birine ait olduğunu öğrendiler. Bunun üzerine Durmuş ve arkadaşları bir yandan polisi ararken, bir yandan da hırsızı oyalamaya çalıştılar.

YEMEK VE ÇAY İKRAM ETTİLER

Rehberde bulunan bir numarayı arayarak telefonun asıl sahibine ulaştılar. Aç olan hırsıza yemek ve çay ikramında da bulundular. Telefonun asıl sabi hırsızdan şikayetçi olmazken, bir de paraya ihtiyacı olduğunu anlayınca cebine para koydu. Polis ekipleri ise şahsın şikayetçi olmaması nedeni ile herhangi bir işlem yapmadan olay yerinden ayrıldılar.

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