Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya’dan Aksaray istikametine seyir halinde olan İsmail Yılmaz (48) idaresindeki tır, Konya Aksaray Karayolunun 60. kilometresinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçip Hacı Ocak yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

OTOMOBİLDEKİ 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, kamyonet sürücüsü Hacı Ocak, araçta bulunan Fatma, Mesut, Asude ve Fatih Ocak ile Feyzanur Kaba hayatını kaybetti,

Nisanur Ocak ve tır sürücüsü İsmail Yılmaz yaralandı. Kazada devrilen tırda yüklü bulunan amonyum nitrat da yola döküldü.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, jandarma, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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