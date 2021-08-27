Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi Tepe Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Bir binada mantolama işlemi yapan 28 yaşındaki Ü.A. isimli bir işçi, dengesini kaybederek 8. kattan toprak zemine düştü. Düşmenin etkisi ile Ü.A. yaralandı.

Bağırma seslerini duyan çevredeki vatandaşlar ve Ü.A.'nın arkadaşları 112 Acil Yardım Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalesinin ardından ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İnşaattan düşen işçi rekor tazminat kazandı Gaziantep’te yaşayan 22 yaşındaki Ferdi Bozyel, 5 yıl önce inşaat çalışması sırasında dengesini kaybedip düşerek felç kaldı. Bozyel, iş güvenliği önleminin alınmaması iddiasıyla işverene açtığı davada yasal faizlerle 1 milyon 500 bin TL tazminat kazandı. Bozyel, davalı işverenin mal varlığını yakınlarına devretmesi nedeniyle kazandığı rekor miktardaki tazminatı alamıyor.

Belediye işçisi yol kenarında buldu, dehşeti yaşadı Bursa'da belediyenin temizlik işçisi, görevini yaptığı esnada yol kenarında bir ceset buldu.