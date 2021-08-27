Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi'nde 13. Meriç Sokak'ta saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda; daha önce miras yüzünden aralarında husumet bulunan E.İ. (53), ağabeyi Alaaddin İ.'nin (58) kapısına gitti. Aralarında miras yüzünden tekrar tartışma çıkarken, kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

KANLAR İÇERİSİNDE KALDI

İddiaya göre Alaaddin İ. mutfağa giderek mutfaktan bıçak aldı. Ağabeyinin elinde bıçağı gören E.İ. ise doğalgaz borusunu çıkararak ağabeyi Alaaddin İ.'nin kafasına vurdu. Kafasına aldığı darbelerle birlikte kanlar içerisinde kalan Alaaddin İ. yere yığıldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Durumu fark eden diğer vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Alaaddin İ.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. E.İ. ise polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı. Savcılık incelemesinin ardından Alaaddin İ.'nin (58) cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Abi kardeşin miras kavgası kanlı bitti ​Konya’da iddiaya göre miras kalan hissesi olan abisinden aldığı evi boş gören kardeş, çıkan tartışmada abisi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olay yerinden kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından aranıyor.

Miras bekleyen akrabalara Yargıtay'dan kötü haber Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, milyonlarca kişiyi ilgilendiren emsal nitelikte bir karara imza attı. Karara göre, miras birinci derecedeki mirasçıların tamamı tarafından reddedilirse, ikinci derecedeki akrabalara geçemeyecek.