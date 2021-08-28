İzmir istikametinden Aydın'a gitmekte olan otomobile, sabah saat 07.30 sıralarında 75. Yıl Selatin Tüneli'nde aynı yönde seyreden kamyon arkadan çarptı. Çarpışmanın ardından otomobil alev alarak yanmaya başlarken, otomobilde bulunan 4 kişi yanarak hayatını kaybetti.
SÜRÜCÜLER HASTANEYE KALDIRILDI
Kazayı gören çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ekipleri, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Emre Söylemez ve kamyon sürücüsü Murat Aslan, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yanarak hayatını kaybeden yolcuların kimlikleri henüz belirlenemezken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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