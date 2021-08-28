Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aydın, bir süredir kendinden haber alınamayan genç adamı arıyordu. Acılı ailesinin umutları gelen kötü haberle son buldu. Talihsiz gencin cansız bedeni tarlada bulundu.

CESEDİ BİR AĞACA ASILI HALDE BULUNDU

Olay, Efeler ilçesi Paşa Yaylası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Efeler’in Yukarıkayacık Mahallesi’nde ikamet eden 22 yaşındaki Niyazi Kara’dan, 27 Ağustos günü saat 13.00'dan sonra haber alınamadı. Ailesinin ihbarı üzerine genç için arama kurtarma çalışmaları başlatılırken, gencin Paşa Yaylası’nda olduğu tespit edildi. Bölgeye giderek arama çalışmalarına devam eden ekipler, talihsiz gencin cansız bedenine ulaştı. Bir ağaca asılı halde bulunan gencin ölüm sebebi ile ilgili soruşturma başlatılırken, Kara’nın cansız bedeni otopsi için ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Nişanlısından ayrıldığı öğrenilen gencin, ölüm haberini alan yakınları ise yasa boğuldu.

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Kendisinden bir süredir haber alınamayan 3 çocuk babası evinde ölü bulundu Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kendisinden bir süre haber alınamayan 3 çocuk babası Cihat Hoş evinde ölü bulundu. Şüpheli ölüm üzerinde duran polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.