Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hacire Anne'nin Diyarbakır'da başlattığı evlat nöbeti, yayılarak birçok ailenin PKK'nın elinden çocuğunu kurtarmasına vesile oldu. Şırnak'ta nöbete katılan Üstek ailesi de evladına kavuşan ailelerin arasına girdi.

Evlat nöbeti bir aileyi daha evladına kavuşturdu

7 YIL ÖNCE ÖRGÜTE KATILMIŞTI

Şırnak’ta Emniyet Müdürlüğünün ikna çalışması sonucu güvenlik güçlerine teslim olan terörist, ailesiyle bir araya geldi. Şırnak’ta terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlarla huzur ve güveni tesis eden güvenlik güçleri, çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerle de görüşerek evlatlarına kavuşmaları için yoğun çaba sarf ediyor. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerince yürütülen çalışmayla 7 yıl önce terör örgütü PKK'ya katılan M.Ü.'nün terör örgütünden kaçarak, Habur Kara Hudut Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olması sağlandı. M.Ü., işlemlerinin sürdüğü Şırnak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde ailesiyle buluşturuldu. M.Ü., yıllar sonra annesine sarıldı. Buluşma sırasında duygulu anlar yaşandı. Anne fenalaştı, sağlık ekipleri müdahale etti. Teröristin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

HDP'nin Şırnak İl Binası öndeki evlat nöbetinde bulunan ailelerden Emine Üstek'in evladına kavuşması 42. haftada gerçekleşti. Buluşmaya anne, baba ve iki abi katıldı.

Evlat nöbeti 726. gününde Diyarbakır'da acılı ailelerin çocuklarını terör örgütü PKK'nın elinden kurtarmak için başlattıkları evlat nöbeti 726. gününe girdi.

Evlat nöbeti tutan acılı aileler: 3 Eylül'de bütün dünyayı burayı buraya bekliyoruz ​Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, gece de devam ediyor.

Diyarbakır'da evlat nöbeti artık 24 saat Evlatlarını bölücü terör örgütü PKK'nın elinden kurtarmak üzere Diyarbakır HDP il binası önünde eylem yapan aileler, bundan sonra 24 saat nöbet tutacak.