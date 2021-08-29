Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli’nin Körfez ilçesi D100 Karayolunda Ankara istikametinde seyreden ve vardiyadan çıkan fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü, saat 01.20 sıralarında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Yan yatan servis hurdaya dönerken, içerisinde bulunan 9 işçiden 7'si ise yaralandı.

YARALILAR CAMLAR KIRILARAK ÇIKARILDI

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve yardıma koşan vatandaşlar tarafından aracın camları kırılarak yaralılar araç içerisinden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 7 yaralı, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sebebiyle D100 Karayolu Ankara istikameti bir süreliğine trafiğe kapanırken, trafik akışı yan yoldan sağlandı. Kazada hurdaya dönen servis minibüsünün çekici ile yoldan kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Sürücünün yara almadan kurtulduğu kaza hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.

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