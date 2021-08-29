Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İç Anadolu'nun en büyük hayvanat bahçesi olan Anadolu Harikalar Diyarı, 153 türden 1450'ye yakın hayvana ev sahipliği yapıyor. Misafirlerini ağırlamaya devam eden hayvanat bahçesinin içerisinde bulunan ayıların, kendilerine yaklaşan dronu gördüklerinde yaptığı hareketler, ziyaretçileri keyiflendirdi. Ayılar; bazen sağa sola kaçarken, bazen de dronu yakalamak için uygun zamanı kolladı.

"SERİNLETME SİSTEMLERİNİ AÇIYORUZ"

Hayvanat Bahçesi Müdürü Burhanettin Bacak, hayvanların aşırı sıcaklardan etkilenmemesi için çeşitli yöntemler uyguladıklarını söyleyerek, "Buradaki hayvanlarımız sadece İç Anadolu Bölgesi'nde yaşayan hayvanlar değil, tropik bölgelerden de gelen hayvanlarımız var. Bunların barınakları, hayvanat bahçemiz kurulurken şartlarına göre yapılmış. Özellikle yaz dönemlerinde hayvanlarımızın sıcaktan etkilenmemesi için serinletme sistemlerini açıyoruz, buzlu kokteyller hazırlıyoruz" dedi.

Hayvanat bahçesinden lemur ve tamarin maymunu çaldılar Fransa'daki Upie Hayvanat Bahçesi'nden 10 lemur ve 2 tamarin maymununun çalındığı bildirildi.

Bu hayvanat bahçesinde hayvanlar değil insanlar kafeste Güney Afrika'da bulunan aslan koruma alanında, gelen ziyaretçiler kafeslere konuluyor.