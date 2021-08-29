Çorum, Altın Evler 6. sokakta meydana gelen olayda. İddialara göre, damat Kürşat Y. ve dayısı E.E. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan arbede sırasında E.E. üzerinde bulunan bıçağı savurmaya başladı. Arbede sırasında bıçak darbesi gelen Kürşat Y. ve anne A.Y. hafif yaralandı.
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan anne-oğul ayaktaki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Olayın ardından dayı E.E. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen E.E., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kına gecesini kana buladılar: Kemancıya maganda kurşunu Amasya'da kına gecesine giden kemancı mesleğini icra ettiği anda bir magandanın etrafa sıktığı kurşunların hedefi olarak yaralandı.
Kına gecesine katılan 28 kişiye 31 bin 536 lira sosyal mesafe cezası Adana'da kına gecesine katılan ve sosyal mesafe kuralına uymayan 28 kişiye 31 bin 536 lira para cezası uygulandı.
Bursa’da kaçak kına gecesine baskın Bursa'da polis ekiplerince korona tedbirlerine uyulmadığı ihbarı yapılan kına gecesine düzenlenen baskında 15 kişiye toplam 25 bin 650 TL ceza kesildi. Maske kuralına uymayan kadın ekiplere saatlerce direndi, annesi ise gazetecilere saldırdı.
Kına gecesinde kan aktı: Dayı, damat ve annesini yaraladı
Çorum’da kına gecesinde çıkan kavga sırasında damat ve annesi, dayısı tarafından bıçaklandı.
Çorum, Altın Evler 6. sokakta meydana gelen olayda. İddialara göre, damat Kürşat Y. ve dayısı E.E. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan arbede sırasında E.E. üzerinde bulunan bıçağı savurmaya başladı. Arbede sırasında bıçak darbesi gelen Kürşat Y. ve anne A.Y. hafif yaralandı.
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