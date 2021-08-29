Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1990'da rahatsızlığı yüzünden kalp nakli yaptıran Ted Warner, sağlıklı bir şekilde 90'ıncı yaş gününü kutladı.

ÜLKENİN EN UZUN SÜRE HAYATTA KALAN NAKİL HASTASI

Ameliyat yapıldığında doktorların en fazla 10 sene yaşayacağı tahmininde bulunduğu Warner, 31 sene ile ülkenin en uzun süre hayatta kalan kalp nakil hastası oldu.

“ÖLENE KADAR ONLARA MİNNETTAR KALACAĞIM”

Leicestershire’da yaşayan Warner, “Donörümün sayesinde bu kadar yaşayabildim. Birkaç sene öncesine kadar ailesiyle irtibat halindeydim. Adresleri değiştiği için irtibatı kaybettim ama ölünceye kadar onlara minnettar kalacağım. Ölen yakınlarının kalbini hiç tanımadıkları birine bağışladılar” dedi.

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Bir yılda üç kez kalbi durdu, yapay kalp nakli ile yaşama tutundu KKTC’de yaşayan ve uzun yıllardır kalp hastası olan Çetin Şadi’de kalp nakli gerektirecek kadar ileri derecede kalp yetmezliği bulunuyordu. Son bir yılda 3 kez kalbi duran Şadi, geçirdiği yapay kalp nakli operasyonu ile yaşama yeniden tutundu.