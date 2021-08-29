Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayıp genç kızın ablası Esme Sarılsu, kardeşinin bir mobil oyun üzerinden arkadaşlık yaptığı kişilerden “Borcum var, sıkıştırıyorlar” diyerek para istemesinin hemen ardından kaybolduğunu ifade etti.

3 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Umut Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 22 yaşındaki Hülya Sarılsu, Cuma günü sabah saatlerinde ‘hastaneye gidiyorum’ diyerek çıktığı evine bir daha geri dönmedi. Hülya’nın ailesi ise en son, PUBG Mobil olarak bilinen oyunda tanıştığı arkadaşlarından, 'benim birine borcum var ailem bilmiyor, o da sıkıştırıyor parasını istiyor' diyerek 150 lira istemesinin ardından kaybolduğunu iddia ediyor.

“HASTANEYE GİDİYORUM DEDİ”

Kayıp kızını 3 gündür her yerde arayan baba Ali Sarılsu, olay gününü anlattı. Baba Sarıslu, “O sabah gördüğümde ‘nereye gidiyorsun kızım’ dedim, O da dedi ‘hastaneye gidiyorum.’ Hastaneden gelmesi gecikince ve telefonuna da ulaşamayınca, ablasına söyledim oda ulaşamadı tereddüde düştük. Karakola bilgi verdim bir şey çıkar diye bekliyorum” dedi.

“KARDEŞİMİN CANI TEHLİKEDE”

Hülya’nın ablası Esme Sarılsu ise, kardeşinin birkaç kişiye mesaj atarak, parasal sıkıntı yaşadığını söylediğini geriye kalan mesajlardan öğrendiklerini kaydetti. Abla Sarılsu, “Eğer bu parayı vermezsem eve gelip beni rencide edecek şeyler söyleyeceğini belirtmiş mesajında. Ben açıkçası bu durumda, kardeşimin tehdit edildiğini düşünüyorum. Kardeşimin canının tehlikede olduğunu düşünüyorum. Kendisi sorumluluk sahibi bir insan, normalde bize durumu hakkında bilgi verir ‘merak etmeyin’ der ama evden ben hastaneye gidiyorum diyerek çıkıp gitmesi ve sonrasında geri gelmemesi biziz daha bir tedirginleştiriyor” ifade etti.

“NE OLURSA OLSUN EVİNE DÖN”

Abla Esme Sarılsu, kardeşinin son zamanlarda oynadığı oyuna bağımlılık derecesinde zaman ayırdığını belirterek, zaman zaman kendisini bu konuda uyardığını da kaydetti. Anne Zeynep Sarılsu ise, kızı Hülya’nın fotoğrafına sarılarak gözyaşı döküyor. Kızına “Ne olursa olsun evine dön” diyerek çağrıda bulunan anne şimdi polislerden gelecek güzel haberi bekliyor.

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