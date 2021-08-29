Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Görenleri şaşkına çeviren olay, geçtiğimiz günlerde Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yolda ilerlerken bir evin camının önünde duran saksıdaki çiçeği gözüne kestiren yaşlı kadın önce etrafı kontrol etti, sonra saksının yanına gelerek çiçeği toprağıyla söküp aldı. Çiçeği söken yaşlı kadın, görüntülerin sonunda hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Ev sahibi eve geldiğinde, saksıdaki çiçeğini göremeyince güvenlik kamerasını inceledi. Görüntülerde yaşlı bir kadının saksıdaki çiçeği alarak gittiğini gördü. İlk defa başına böyle bir şey geldiğini belirten ev sahibi şaşkınlığını gizleyemedi.

Manisa’da 4 kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada Manisa’nın Salihli ilçesinde işçi servis minibüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kaza anı bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kameradan izleyip dışarı fırladılar! Baba ve kızını yan yana katlettiler Kocaeli'nin Gebze ilçesinde davalık olduğu aile ile sokak ortasında karşılaşan ve baba ile kızını bıçaklayarak öldüren zanlının, apartmanda herkese sürekli sıkıntı çıkardığı öğrenildi. Zanlıların, komşularını bina kamerasından izleyip geldiklerini görünce bıçakla dışarı çıktıkları öğrenildi.