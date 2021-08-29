Öğle saatlerinde Bursa'nın Keles ilçesi Sorgun Mahallesi'nde meydana gelen olyada, 15 yaşındaki İsa Yavuz traktörle evin bahçesinde gezerken 3 metrelik seti fark etmeyince traktörle birlikte aşağıya düştü.
HAYATINI KAYBETTİ
Genç ters dönen traktörün altında kalarak olay yerinde can verdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden gencin cansız bedeni traktörün altından çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.
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