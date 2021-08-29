Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'nın Serik ilçesi Kadriye Mahallesi'nde montaj yaptığı tripleks binada dengesini kaybeden çatı ustası, hayatını kaybetti.

MERDİVEN BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ

Akşam saatlerinde çatı montajı için gittiği tripleks villada dengesini kaybeden 45 yaşındaki Fadıl Setirek merdiven boşluğuna düştü. Durumu fark eden çalışma arkadaşları hemen 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Serik Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 3 çocuk babası Setirek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Setirek’in cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Setirek’in cenazesinin Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bugün toprağa verileceği öğrenildi.

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