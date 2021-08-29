Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Stajyer olarak çalıştığı otelde izinli gününde çarşıya çıkan Hediye Aksoy, minibüsün çarpması sonucu hastaneye kaldırıldı.

GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Yusuf K'nin kullandığı 07 AAN 059 plakalı minibüs, Kadriye Mahallesi'nde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Hediye Aksoy'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Genç kız, sağlık ekibince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledilen Aksoy, hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

VIP yolcu taşımacılığı yaptığı belirtilen minibüsün şoförü, polis ekibince gözaltına alındı. Genç kızın staj yapmak için Hatay'dan Serik'e geldiği ve 5 yıldız bir otelde çalıştığı öğrenildi.

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