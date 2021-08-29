Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakarya'nın Dilmen Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşayan Miraç Ekmekçi, sabah saatlerinde Karasu’ya gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Akşam eve dönmemesi üzerine ailesi kızları için arayışa geçti.

Yanında iki kız arkadaşıyla gittiği öğrenilen Miraç Ekmekçi için ailesi polis ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu. Emniyet ekipleri, kızı bulmak için çalışma başlattı.

Her yerde aranıyor! 14 yaşındaki Reyhan 22 gündür kayıp Denizli'de 22 gün önce telafi kursuna gitmek üzere evden çıkan ancak kendisinden bir daha haber alınamayan 14 yaşındaki Suriye uyruklu Reyhan HacHüseyin her yerde aranıyor.

Kayıp olan çocuğun cansız bedeni foseptikte bulundu Denizli’nin Bekilli ilçesinde sabah saatlerinde kaybolan 5 yaşındaki çocuğun cansız bedeni, birkaç saat sonra evinin yakınındaki foseptik çukurunda bulundu.