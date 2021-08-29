Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli'nin Çameli ilçesinde Halise Nurselin A. ve Muhammet S, 22 Ağustos'ta Kolak Mahallesindeki bir okulun bahçesinde yapılan düğünle dünyaevine girdi.

Düğünden bir gün sonra rahatsızlanan gelin, hastaneye kaldırıldı.

Halise Nurselin A.'nın hastanede yapılan testi pozitif çıkınca filyasyon ekipleri, mahallede çalışma başlattı.

Damat Muhammet S. ve düğüne katılan 22 kişi karantinaya alındı.

Düğüne katılanların filyasyon ekipleriyle irtibata geçmesi istendi.

Huzurevinde 11 kişi koronavirüse yakalandı Bursa'nın İznik ilçesinde bir huzurevinde aşıları tam olan 10'u yaşlı biri personel 11 kişinin koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

Avustralya’da “1 numaralı halk sağlığı düşmanı” yakalandı Avustralya’da 14 Ağustos’ta Covid-19 testi pozitif çıkan Anthony Karam (27), kendisini evde izole etmesi gerekirken karantina kuralına uymadı.

Ailesiyle korona virüse yakalandı! İlk sözü aşı olun oldu Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 Yoğun Bakım Ünitesinde anne ve babasıyla korona virüs tedavisi gören Bedia Aşankeleş, aşı olmadığı için çok pişman olduğunu belirterek, aşı çağrısında bulundu.