Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'un Bayrampaşa, Esenler, Bahçelievler, Bağcılar, Başakşehir, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Arnavutköy, Bakırköy ve Sultangazi ilçelerinde meydana gelen 32 otomobilden hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelileri tespit etmek için güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler tek tek kameraları inceleyerek şüphelilerin önce eşkalini, daha sonra kimliğini tespit etti. Kimlikleri tespit edilen 7 şahıs, Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı operasyon neticesinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

SUÇ KAYITLARI KABARIK ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şahısların suç kayıtları kabarık çıktı. Barış M.’nin (30) 5, Can G.'nin (19) 30, Murat U.'nun (25) 53, Gül U.'nun (43) 40, Doğuş K.'nın (21) 37, Tarık D.'nin (19) 6 ve Uğurcan A.'nın (18) 1 suç kaydı olduğu tespit edildi. 5 milyon liralık vurgun yaptıkları ileri sürülen şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Öte yandan, şahısların yaptıkları soygunlar kameralara saniye saniye yansıdı. Park halindeki lüks araçları hedef alan zanlıların kendi araçlarını paravan olarak kullanıp, yanlarında getirdikleri özel aparatlarla araçların camını açtıkları görüldü.

Müdür çalıştığı iş yerini soydu: 4 milyon liralık vurgun Konya’da çalıştığı iş yerinden kanalizasyon borusu üretiminde kullanılan 4 milyon TL değerinde 7 adet alüminyum kalıp ile 4 adet yardımcı ekipman çalan şahıs yakalandı.

Bursa’da 14 milyon dolarlık kripto para vurgunu Gündemden düşmeyen kripto para vurgunu iddialarına bir yenisi de Bursa’dan eklendi. 12 bin vatandaş, ‘Mpax Coin’e para yatırdı. ‘Mpax Coin’in sahibi ise 14 milyon dolarla yurt dışına kaçtı.