Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa Ağız ve Diş Hastanesi'nde görevli ve uzun zamandır diyabet hastalığı dolayısıyla yoğun bakımda tedavi gören Dt. Serap Aydın, bu sabah hayatını kaybetti. Aydın'ın vefatının ardından Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz bir mesaj paylaştı.

Yavuzyılmaz sosyal medyada yayınlandığı mesajında, "Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanemizde görev yapan mesai arkadaşımız Dt. Serap Aydın'ı diyabet hastalığı sebebi ile tedavi gördüğü hastanede kaybettik. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sağlık camiamıza baş sağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.