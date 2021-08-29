Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep’te, geçtiğimiz Cuma günü evinden ‘hastaneye gidiyorum’ diyerek çıkan ve bir daha geri dönmeyen Hülya Sarılsu, çıkan kayıp haberlerinin ardından akşam saatlerinde ailesini aradı.

Kızıyla telefonda görüştüğünü belirten anne Zeynep Sarılsu, kızının yaşadığı bunalımdan dolayı bir arkadaşının yanına gittiğini, durumunun iyi olduğunu söyledi.

Kızını bulmanın mutluluğunu yaşayan anne Sarılsu, kendileriyle ilgilenen herkese teşekkür etti.

'Hastaneye gidiyorum' diyerek evden çıktı! Bir daha haber alınamadı Gaziantep'te hastaneye gidiyorum diyerek evinden çıkan genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor.