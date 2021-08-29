Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mazıdağı-Diyarbakır karayolunda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 13 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobillerin içinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri yardımıyla kurtarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahalenin yapılmasının ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri trafiğin akışını güvenli bir şekilde sağlarken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düğün dönüşü feci kaza! 7 yaralı Adıyaman’ın Besni ilçesinde düğünden dönen ailenin içerisinde bulunduğu otomobilin bir başka otomobille kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.