Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmaniye'nin Rızaiye Mahallesi Musa Şahin Bulvarı üzerinde bulunan bir marketin önündeki televizyonun çalındığını fark eden işyeri çalışanları polisi arayarak ihbar etti.

24 ADET SUÇ KAYDI VAR

İhbar üzerine adrese Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Marketin güvenlik kamerasını inceleyen ekipler televizyonu çalan şahsın daha önceden çeşitli suçlardan 24 adet kaydı bulunan M.A. olduğunu tespit etti.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan saha çalışmalarının ardından fiziki takibe alınan hırsızlık şüphelisi şahıs çaldığı televizyonla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli tahkikat başlatılırken çalınan televizyon ise market çalışanlarına teslim edildi.

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