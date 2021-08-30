Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs testi pozitif çıkan yakınına temaslı olduğu gerekçesiyle karantinaya alınan M.Y., Eskişehir’e gitmek için yolcu otobüsüne bindi. Eskişehir-Seyitgazi yolunda jandarma ekipleri tarafından durdurulan otobüste HES kodu uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamada, kardeşinin HES kodu ile bilet alarak otobüse binen M.Y.’nin temaslı olduğu gerekçesiyle karantina kararının bulunduğu tespit edildi.

Ekipler tarafından otobüsten indirilen M.Y., 3469 lira para cezası yazıldıktan sonra filyasyon ekiplerine teslim edildi.

HES kodu olmayan yolcu, otobüs şoförünü dövdü Ataşehir'de HES kodu olmayan yolcu, otobüs şoförünü darp ederek oaly yerinden kaçtı.

HES kodu sorgusunda riskli çıkınca otelden kaçtı cezadan kaçamadı Bolu’da, otele giriş kaydı yaptırdığı sırada HES kodu sorgusunda riskli çıkınca otelden kaçan şahsı evinde yakalayan polis ekipleri adli ve idari işlem yaptı.