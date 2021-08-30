Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi'nde önceki gece yaşanan olayda düğünde taraflar birbirine girdi.

MAHALLELİ İLE TARTIŞMA YAŞANDI

Bir mahalle düğünde yüksek sesten rahatsız olan mahalleli ile düğün sahipleri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kavganın büyümesiyle yaklaşık 20 kişinin karıştığı kavga ile ortalık savaş alanına döndü. Çevredeki diğer vatandaşların durumu bildirmeleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları sakinleştirdi.

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