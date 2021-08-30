Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mardin’nin Nusaybin ilçesinden Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine akrabalarının düğününe giden araç, sürücüsünün virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Kevser Adıyaman (46), oğlu Azat Adıyaman (17) ve sürücü Nazım Adıyaman, uzun uğraşlar sonucu bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Uludere Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

ANNE - OĞUL KURTARILAMADI

Kazada yaralanan Kevser Adıyaman ve oğlu Azat Adıyaman, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Nazım Adıyaman'ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Düğün dönüşü feci kaza! 7 yaralı Adıyaman’ın Besni ilçesinde düğünden dönen ailenin içerisinde bulunduğu otomobilin bir başka otomobille kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Mardin'de zincirleme kaza: 13 yaralı Mazıdağı-Diyarbakır karayolunda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 13 kişi yaralandı.