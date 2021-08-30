Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Mehmet Kurt, eşi Zekiye Kurt'un akrabaları ile miras paylaşımı yüzünden tartıştı. Çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Kurt, bu sebepler yüzünden mal ve mülkünü satarak 50 yıldır ikamet ettiği mahalleyi terk etme kararı aldı.

Evini ile çiftçilik yaparken kullandığı tarım aletlerini satışa çıkartan Kurt, evinin üzerine yazdığı ‘Bu duruma düşürenler utansın’ yazısı ile de yaşadığı olaya tepkisini gösterdi.

KONTEYNIRDA YAŞAYACAK

Yaşanan olay ile alakalı konuşan Mehmet Kurt, “Mal paylaşımı konusunda akrabalarımız ile birtakım olumsuz olaylar yaşadığımdan dolayı mal ve mülkümü satmaya karar verdim. Ve birtakım iftiralara uğradık, mal meraklısı olmamamıza rağmen, iftiralara mağdur kaldık. Bu da benim psikolojimi bozdu ve daha olumsuz olaylar yaşamamak için mal ve mülkümü satma kararı aldım. En azından bir arazimde konteynırım var orada yaşayıp, hayatımı devam ettirmeyi, en iyisinin de bu olacağını düşündüm. Mal ve mülkümü satarak yaşadığım bu yeri terk edeceğim, beni bu duruma düşürenler utansın. 50 senedir burada yaşıyorum” dedi.

Kardeşlerin 'miras' kavgasında kan aktı: 1 ölü Bursa'da iki kardeş arasında miras yüzünden kavga çıktı. Kardeşi, doğalgaz borusuyla kafasına vurarak ağabeyini feci şekilde öldürdü.

Miras bekleyen akrabalara Yargıtay'dan kötü haber Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, milyonlarca kişiyi ilgilendiren emsal nitelikte bir karara imza attı. Karara göre, miras birinci derecedeki mirasçıların tamamı tarafından reddedilirse, ikinci derecedeki akrabalara geçemeyecek.