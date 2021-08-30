Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Atatürk Caddesi'nde sabah saatlerinde yerde hareketsiz vaziyette yatan bir şahıs olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen polis ekipleri ilk yaptıkları incelemede 57 yaşındaki Zahit Öğüt isimli şahsın hayatını kaybetmiş olduğunu tespit etti.

BURSA ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ

Şehit Süleyman Bey Caddesi üzerinde seyyar simitçilik yaptığı bilinen Zahit Öğüt'ün cansız bedeni ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adlî Tıp Kurumu'na gönderildi.

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