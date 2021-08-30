Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün akşam saatlerinde Trakya'da şiddetli yağış uyarısında bulundu. Uyarının ardından Tekirdağ'da 15 dakika kadar süren gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın bir anda bastırması ile bazı sokaklar suyla kaplandı, yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar kapalı alanlara sığındı. Yıldırım düşmesi sonucu da bir ağaç devrildi

SEMT PAZARI SULARLA KAPLANDI

Aşırı yağış nedeniyle dere gibi akan sokaklarda sürücüler de ilerlemekte güçlük çekti. Merkez Süleymanpaşa ilçesinde pazartesi günleri kurulan semt pazarı da sularla kaplandı. Esnafların zor anları cep telefonu ile çekilen görüntülere yansıdı. Belediye ekipleri suyla kaplanan cadde ve sokaklarda çalışma başlattı.

Meteoroloji'den iki il için sağanak uyarısı Meteoroloji'den yapılan son dakika değerlendirmesine göre; Çanakkale'nin doğu ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yurdun kalan bölümlerinde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Edirne çevreleri için sağanak uyarısı Edirne çevrelerinde yarın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.