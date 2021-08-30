Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüştüğü olayda 2 kişi yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kardeşlerin 'miras' kavgasında kan aktı: 1 ölü Bursa'da iki kardeş arasında miras yüzünden kavga çıktı. Kardeşi, doğalgaz borusuyla kafasına vurarak ağabeyini feci şekilde öldürdü.

Adana'da husumetli aileler arasında silahlı kavga: 2 yaralı Adana'nın Feke ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.