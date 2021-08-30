Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Süleymanpaşa ilçesi Çevreyolu Maksi Kavşağı’nda meydana geldi.

Şehir merkezine doğru ilerleyen S.E. idaresindeki otomobil, sürücünün yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride uçtu. Karşıya geçen araç, 06 DY 9947 ve 59 ADE 378 plakalı araçlara çarparak takla attıktan sonra durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede 112 sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin araçtan çıkarttığı sürücü S.E. ile 06 DY 9947 plakalı aracın sürücüsü M.Ö, Tekirdağ Şehir Hastanesine sevk edildi. Yaralanan 06 DY 9947 plakalı araçtaki A.Ö, Y.E.Ö, A.T. ve F.T. ise Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 6 yaralının da hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.