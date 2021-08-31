Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Kars’tan Kırgızistan’da bir düğün ziyafeti için kesime götürülmek üzere bir tıra yüklenen atlar, Sarp Sınır Kapısı’ndan geçemeyeceğini anlayan şoför tarafından Hopa’daki tır garajında ölüme terk edilmişti. Benzer olayda ise yine Kars ve Ankara’dan Sarp Sınır Kapısı kullanılmak üzere bir tıra yüklenen 33 at Hopa’ya geldiği sırada hayvanseverler tarafından fark edildi. Atların bitkin ve ölmek üzere olduğunu görenler yetkililere haber verdi. Sağlık belgeleri ve çip’leri bulunan atlardan ikisinin öldüğü belirlenirken, sürücüye tır dorsesinde 20’den fazla at taşıdığı için hayvan refahından 80 bin TL para cezası kesildi. Atların bakım ve tedavilerine başlandı.

Hayvanat bahçesinden lemur ve tamarin maymunu çaldılar Fransa'daki Upie Hayvanat Bahçesi'nden 10 lemur ve 2 tamarin maymununun çalındığı bildirildi.

İBB barınağında yüzlerce ölü hayvan şoku Tepeören’deki Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevinde yüzlerce ölü hayvanın gömüldüğü çukurları kapatan iş makineleri basın mensuplarını görünce alandan kaçtı.