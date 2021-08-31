Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün öğle saatlerinde Erzurum Şehir Hastanesi önünde bulunan kavşakta iki aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI

Şehir Hastanesi istikametinden gelen 25 LU 174 plakalı aracın sürücüsü H.K., kavşaktan sola dönmek istediği sırada Yıldızkent istikametinden Şehir Hastanesi istikametine giden M.K. yönetimindeki 34 KB 9646 plakalı araçla çarpıştı.

AMBULANSIN PEŞİNDEN KOŞTU

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 34 KB 9646 plakalı araçtaki M.K., Ş.K., U.K.(7), Z.K.(2) ve 25 LU 174 plakalı araçtaki H.K. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada H.K.'nın kaza yaptığını gören eşi ise kocasını öldü sanıp ambulansın peşinden koşmaya başladı. Ambulansın penceresinden eşinin iyi olduğunu gören kadın güçlükle sakinleşti.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Kazada herhangi bir can kaybı yaşanmazken araçlarda maddi hasar oluştu. Öte yandan kavşağın çevresinde bulunan iş yerleri sahipleri ise olay yerinden çok fazla kaza olduğunu bu yüzden kavşağa trafik ışıkları yapılmasını istediklerini söylediler.

Trafik kazası geçirmişlerdi! Yan yana toprağa verildiler Adana’da meydana gelen kazada hayatını kaybeden babaanne, dede ve 12 yaşındaki torununun cenazesi yan yana toprağa verildi.

11. Sınıf öğrencisi Melike’nin öldüğü trafik kazasında şok detay Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde bir cip ve otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu hayatını kaybeden fen lisesi 3. sınıf öğrencisi kız çocuğu gözyaşları içinde toprağa verildi. Feci kazada cipi 17 yaşındaki Melike Moğol'un kullandığı ortaya çıktı.

Üç aracın birbirine girdiği trafik kazasında 1 ölü 6 yaralı var Ankara-Eskişehir yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.