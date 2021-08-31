Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, sabah saatlerinde Sivas - Erzincan kara yolu Kantarlar mevkiinde meydana geldi.

ANNE VE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Bursa’dan Erzurum’un Aşkale ilçesine gitmekte olan Süleyman Önal idaresindeki Ford Focus marka 25 ED 635 plakalı otomobil, şarampole uçtu. Kazada araçta bulunan aynı aileden Tuba Önal ve oğlu Mehmet Emin Önal hayatını kaybetti,

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Sürücü eşi Süleyman ve oğlu Ahmet Efe Önal ise yaralandı. Yaralılar ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza mahallinde trafik ve jandarma ekipleri tedbir alırken cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cesetler cenaze aracıyla hastane morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden Tuba Önal ve yaralanan eşinin özel güvenlik görevlisi olarak çalıştıkları ve Bursa’dan Aşkale’ye gittikleri belirtildi.

Trafik kazası geçirmişlerdi! Yan yana toprağa verildiler Adana’da meydana gelen kazada hayatını kaybeden babaanne, dede ve 12 yaşındaki torununun cenazesi yan yana toprağa verildi.

11. Sınıf öğrencisi Melike’nin öldüğü trafik kazasında şok detay Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde bir cip ve otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu hayatını kaybeden fen lisesi 3. sınıf öğrencisi kız çocuğu gözyaşları içinde toprağa verildi. Feci kazada cipi 17 yaşındaki Melike Moğol'un kullandığı ortaya çıktı.

Üç aracın birbirine girdiği trafik kazasında 1 ölü 6 yaralı var Ankara-Eskişehir yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.