Erzurum Adliyesi önünde saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda 35 yaşındaki 4 çocuk babası İbrahim Ş., kamyonetini adliye binası önüne çekerek eline aldığı ekmek bıçağı ve benzin bidonuyla aracının üzerine çıkıp bağırmaya başladı.
Kendisini ve aracını yakacağını söyleyen şahıs, kimseyi yanına yaklaştırmadı.
Polis ve itfaiye ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik tedbiri aldı.
"KİMSENİN ÇOCUĞU SATILIK DEĞİL"
Bıçakla yüzünü parçalayan adam, yaklaşamaya çalışan kişilere bağırarak aracını yakacağını söyledi.
“Herkesin çocuğu var kimsenin çocuğu satılık değildir“ diyen İbrahim Ş., Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel’in çabaları sonucu ikna edilerek araç üzerinden indirildi.
Arkadaşları ile kavga etti, yaşadıkları evi yakmaya çalıştı Sultangazi'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen yabancı uyruklu bir kişi, arkadaşları ile yaşadıkları evi yakmaya çalıştı. Balkona çıkarak bağıran şahıs, komşuları şikayetçi olunca polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Bağcılar’da komşusunu yakmaya çalışan öğretmenin ifadesi ortaya çıktı Bağcılar’da 71 yaşındaki komşusunu eşarpla boğmaya çalışıp, yaktıktan sonra kolundaki bilezikleri gasp etme şüphesiyle tutuklanan kreş öğretmeni Gözde A.’nın ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli suçlamaları kabul etmedi.