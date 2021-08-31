Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) “Kırmızı” listesinde bulunan kanguru faresi, Adıyaman’ın Bozatlı Köyü'nde hayvancılıkla uğraşan Esat Yaman’ın kurmuş olduğu çadır içerisinde görüldü.

ADIYAMAN'DA GÖRÜLDÜ

Esat Yaman ile yakınları tarafından görülen ve cep telefonu kamerasıyla kaydedilen kanguru faresi, birçok özelliği ile dünyanın en ilginç hayvanları arasında yer alıyor.

HİÇ SU İÇMEDEN YAŞAYABİLİYOR

Çöllerde yaşayan kanguru faresi, üstün sıçrama ve iki ayak üzerinde yürüme yeteneklerine sahip. Yaşadıkları ortamda tohum, bitki, böcek ve hayvan artıkları ile de beslendikleri biliniyor. Bu farenin en ilginç özelliklerinden biri ise hiç su içmeden yaşayabilmesi.

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